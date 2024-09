Prozess am Bonner Landgericht Vorbestrafter Vergewaltiger aus Rheinbach soll Nichte missbraucht haben

Das Szenario, das die Staatsanwältin routiniert emotionslos vortrug, erinnerte auf schockierende Weise an eine vorausgegangene Vergewaltigung. Für diese war der Angeklagte vor ziemlich genau 13 Jahren zu sechs Jahren und neun Monaten Gefängnis verurteilt worden. Vor der 10. Großen Strafkammer am Bonner Landgericht muss sich der Mann aus Rheinbach seit Mittwoch, 11. September, erneut für eine Gewalttat verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem heute 62-Jährigen vor, sich auf besonders brutale Weise an seiner Nichte vergangen zu haben.