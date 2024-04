Vorlesewettbewerb in Rheinbach Zwölfjähriger liest aus der Geschichte eines verfolgten jüdischen Mädchens vor

Steigt man die Treppe hinab ins Untergeschoss der öffentlichen Bücherei St. Martin in Rheinbach, so findet man sich in einem wahren Labyrinth aus Bücherregalen wieder. Doch mythologische Widersacher wie den Minotaurus findet man in diesem Labyrinth höchstens in geschriebener Form wieder. Und der zwölfjährige Swisttaler Julian Unruh braucht garantiert keinen Ariadnefaden, um sich zurechtzufinden. Im Vorlesen ist der Sechstklässler des Städtischen Gymnasiums Rheinbach nämlich schon ein Meister und außerdem Stammkunde in der Bücherei.