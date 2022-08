Weggeworfene Zigarettenkippe : Wanderer verhindern Waldbrand

Rheinbach Am Samstagnachmittag rückte die Rheinbacher Feuerwehr nach Todenfeld aus

Eine offenbar achtlos weggeworfene Zigarette hat am Samstagnachmittag beinahe einen größen Brand in einem Wald in Rheinbach ausgelöst. Laut Feuerwehr-Einsatzleiter Edgar Kroymann hatten Wanderer bei Todenfeld ein kleineres, entstehendes Feuer entdeckt, das die beiden zunächst austreten konnten. Da jedoch ein Reisighaufen ebenfalls schon qualmte, alarmierten sie die Feuerwehr. Die Löschgruppe Hilberath rückte daraufhin aus und konnte nach kürzester Zeit den Brand löschen, bevor sich das Feuer weiter ausbreiten konnte. „Hätten die Spaziergänger das Feuer nicht entdeckt, hätte sich mit Sicherheit ein größerer Brand entwickelt“, so Kroymann. „Offenes Feuer und Rauchen sind im Wald derzeit verboten. Auch wenn es ein wenig geregnet hat, sind alle Böden und der Wald noch immer extrem trocken“, so Kroymann. Entsprechend hoch sei die Brandgefahr. ga