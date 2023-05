Zahlreiche konstruktive Anregungen Warum ein Bürgergespräch in Todenfeld trotz mancher Probleme total entspannt abläuft

Todenfeld, gelegen auf 395 Höhenmetern zwischen Feldern und Wäldern mit Blick auf die Köln-Bonner Bucht auf der einen und die Ahr-Höhen auf der anderen Seite, muss also besonders lebenswert sein, wenn sich trotz dieser fehlenden Infrastruktur ältere Bewohner ebenso dort wohlfühlen wie junge Familien mit Kindern. „Es ist ein wunderschöner Ort mit dem ein oder anderen kleineren Problem. Einiges werden wir lösen können“, stellte Bürgermeister Banken fest nach dem Spaziergang durch den Ort, bei dem ihm rund 15 Bürgerinnen und Bürger ihre Anliegen vorgetragen hatten. Sei es, dass die Stadt auf die Verkehrsbetriebe einwirken will, um eine Anwohnerin an der Bushaltestelle Kirchstraße zu unterstützen, dass ihre Ausfahrt nicht früh morgens vom Bus zugeparkt wird. Oder seien es Sicherheitsgefahren auf der verkehrsbelasteten Todenfelder Straße/L492 als Hauptachse zur Ahrregion. Oder auch die Erhöhung eines Geländers zur Absturzsicherung an der dortigen Bushaltestelle.