„Gedanken einer alten, weißen Frau“ Warum eine Rheinbacherin Bücher im Selbstverlag veröffentlicht

Im April hat Alexandra Lingk ihr drittes Buch veröffentlicht – ganz ohne Zeitdruck und nervenraubende Verhandlungen. Die 53-jährige Rheinbacherin ist Selfpublisher: So werden in der Literaturszene Autoren genannt, die ihre Werke im Selbstverlag herausgeben. In Lingks Fall bedeutet es, dass sie ihr neues Buch „Zu viel des Guten“ über die Onlineplattform Tredition zusammengestellt hat. Einfach sei das gewesen und zu empfehlen für Menschen, die sich von Software schnell überfordert fühlten – damit meint sie sich selbst, ein typisches Beispiel der Lingkschen Selbstironie.