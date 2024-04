Verkehrsplanung Warum es in Rheinbach einen Mini-Radweg gibt

Übertreibt es die Stadt Rheinbach nun ganz mit der Fahrradfreundlichkeit? Während die Debatten um die Fahrradstraßen immer noch nicht ganz ausgetragen sind, bemerken Rheinbacher Bürgerinnen und Bürger schon die nächste merkwürdige Stelle. An der Brahmsstraße befinden sich Radstreifen. Rechts und links der Fahrbahn – allerdings nur auf rund 30 Metern. Auf der einen Seite hört die Markierung schnell einfach auf, auf der anderen endet der Radstreifen an einer Verschwenkung und damit am Bordstein.