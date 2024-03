Verein FrauFam feiert Jubiläum Warum Integration auch in Rheinbach vor allem menschliche Kontakte braucht

Um zum einen fünf erfolgreiche Jahre zu feiern, aber auch die Arbeit des Vereins weiter bekannt zu machen, veranstaltet FrauFam am 1. März in der Stadthalle Rheinbach ein interkulturelles Festprogramm. An dessen Planung beteiligen sich knapp 20 vom Verein betreute und darin aktiv tätige Frauen, die so auch Einheimischen das Projekt näher bringen wollen. Denn für eine gelungene Integration ist gerade Anschluss wichtig, wie Zeynalli Nezaket aus eigener Erfahrung weiß: „Der Standard ist, dass alle Geflüchteten den obligatorischen Deutschkurs besuchen und danach relativ allein gelassen werden“, erklärt die aus Täbris (Aserbaidschan) stammende Vorsitzende, die selbst eine Zeit in einer Flüchtlingsunterkunft lebte. Durch mangelnde Sozialkontakte außerhalb solcher Unterkünfte sei es unmöglich, praktische Sprachkenntnisse zu erlangen und sein Deutsch zu verbessern. „Deshalb möchten wir in Rheinbach ein Haus der Familie und Vielfalt gründen, wo alle miteinander in Kontakt kommen und voneinander lernen können“, so Nezaket.