Wiederaufbau : Warum nur elf von 200 Handwerksbetrieben in Rheinbach Fluthilfe beantragt haben

Joachim Decker (v. l.), Stephanie Bargfrede, Marius Siebenhaar und Simon Lanzerath besichtigen einen flutgeschädigten Büroraum im Gründungs- und Technologiezentrum Rheinbach. Foto: Stefan Knopp

Rheinbach Ein Jahr nach der Flut haben Landrat Sebastian Schuster und Vertreter der Handwerkskammer zu Köln betroffene Gebiete in Rheinbach besucht. Für betroffene Betriebe wird online Unterstützung aus ganz Deutschland organisiert.



Von Stefan Knopp

Dass ein Handwerksgeselle nach bestandener Prüfung eine gewisse Zeit auf der Walz verbringt, war früher Gang und Gäbe. Anwohner in den Gebieten, die 2021 vom Hochwasser überschwemmt wurden, würden sich darüber heute freuen. Denn dort betroffene Handwerksbetriebe haben nicht nur die eigenen Schäden zu beseitigen, sondern gleichzeitig zahllose Aufträge abzuarbeiten. Die Bücher seien voll, sagte Stephanie Bargfrede, Geschäftsführerin der Unternehmensberatung der Handwerkskammer zu Köln, jetzt bei einem Besuch in Rheinbach.

„Das ortsansässige Handwerk hat bis zum Umfallen gearbeitet“, konstatierte Bargfrede, die zusammen mit Landrat Sebastian Schuster und Bürgermeister Ludger Banken nach der Besichtigung der am Eulenbach gelegenen Baufirma Weber. Trotz schwerer Schäden an der eigenen Immobilie hatte Familienbetrieb anderen Handwerkern und Privatleuten schnell geholfen. Die Delegation besuchte zudem die am stärksten betroffenen Ortsteile. Danach kam man im Gründungs- und Technologiezentrum (GTZ) in Rheinbach zusammen, das seine Hochwasserschäden im Erdgeschoss bislang nicht beseitigen konnte. Rohrleitungen liegen offen, in Büroräumen fehlt der Bodenbelag, Kabel hängen von der Decke.

Das schwere Gerät war nicht mehr zu gebrauchen

Dort berichtete Malermeister Simon Lanzerath von der Firma Kolhas davon, wie es ihm und seinen Kollegen nach der Flut ergangen war. „Bei uns in der Halle stand das Wasser bis 1,40 Meter hoch“, sagte er. „Da war wenig, was man noch gebrauchen konnte.“ Vor allem das schwere Gerät werde natürlich nicht in höheren Regalen gelagert. „Wir haben erstmal versucht, den Betrieb weiter am Laufen zu halten.“ Dafür habe man zum Glück Büroräume im GTZ bekommen. Es sei auch darum gegangen, die Angestellten, die oft auch privat betroffen waren, am Arbeiten zu halten, auch wenn das mit logistischem Aufwand verbunden gewesen sei. Inzwischen sei man wieder betriebsbereit, aber: „Wir rennen nur den Kosten hinterher.“

Wiederaufbaukosten und dergleichen werden von einem Hilfsfonds aufgefangen, aus dem auch Handwerksbetriebe Mittel beantragen können. 348 solcher Betriebe gebe es in Rheinbach, sagte Stephanie Bargfrede, etwa 200 davon hätten bei der Handwerkskammer Flutschäden gemeldet. Anträge auf Kostenerstattung hätten bislang jedoch nur elf gestellt. Dafür gebe es mehrere Gründe: Zum einen sei es auch möglich gewesen, eine Soforthilfe in Höhe von 5000 Euro zu beantragen, die womöglich bei vielen Betrieben schon ausgereicht habe. Zum anderen benötigen die Handwerker zunächst einen Bescheid von ihrer Versicherung, und dafür werden Gutachten benötigt.

Anträge durch Personalmangel ausgebremst

Weil die dafür zuständigen Sachverständigen noch immer überlastet sind, warten viele noch auf die Begutachtung. So ist es auch beim Malerbetrieb Kolhas, der laut Lanzerath zuerst einen Kredit bei seiner Bank beantragt hatte, um wieder liquide zu sein, und dann das Versicherungs-Prozedere anging. Erst seit Kurzem lägen die Differenzbeträge vor, die beim Antrag auf die staatliche Hilfe angegeben werden müssen.

Die Zahl der gestellten Anträge liegt auch hinter Sebastian Schusters Erwartungen zurück. Personal, Sachverständige, Materialbeschaffung, das alles seien Problemfaktoren, so der Landrat des Rhein-Sieg-Kreises. Bürgermeister Banken glaubt, dass die vollständige Wiederherstellung der kommunalen Infrastruktur noch ein Jahrzehnt dauern werde. Er lobte die „große Solidarität“ der Handwerksbetriebe, die mit Personal und Gerät anderen Betroffenen geholfen hätten. Alle warben dafür, dass Handwerksbetriebe Hilfsanträge stellen, was noch bis Ende Juni 2023 möglich ist.

Die Handwerkskammer hat einen eigenen Fluthilfemanager

Diesen Betrieben soll auch die Arbeit des neuen Fluthilfemanagers in der Handwerkskammer Köln helfen: Marius Siebenhaar koordiniert seit Anfang Juli für zunächst zwei Jahre die Initiative „Handwerker im Wiederaufbau“ zur Bewältigung des Wiederaufbaus in NRW. Laut Bargfrede ist diese Aufgabe „derart gigantisch, dass wir für einige Zeit zwingend auf die Hilfe weiterer, ortsfremder Handwerksbetriebe angewiesen sein werden“. Siebenhaar soll das Netzwerk vergrößern, Bedarfe in den Flutgebieten ermitteln und Betriebe in ganz Deutschland für den Wiederaufbau gewinnen.

Lanzerath kann bestätigen, dass das notwendig ist. „Es gibt Malermeister, die keine Flutopfer mehr als Auftraggeber nehmen.“ Und zwar deshalb, weil viele Angestellte in den Betrieben selbst privat Flutopfer waren und in ihrer Freizeit den Keller auf Vordermann bringen müssen. Sie wollen das nicht auch noch auf der Arbeit haben. Junge Gesellen, die aus nicht betroffenen Gebieten kommen, könnten da aushelfen. Das alles müsse rechtlich abgesichert sein, sagte Joachim Decker von der Unternehmensberatung der Handwerkskammer Köln. Und man müsse Unterbringungsmöglichkeiten für diese Leute finden. Auf diese Weise könnte die Flut der alten Tradition der Walz zu einer Renaissance verhelfen.