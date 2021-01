Ordensgemeinschaft gibt Gebäude auf : Was passiert mit der Pallotti-Kirche in Rheinbach?

Was passiert mit der Pallotti-Kirche in Rheinbach?

Rheinbach Anfang Februar wird die Rheinbacher Pallotti-Kirche entweiht. Was danach mit dem Gebäude passiert, ist noch offen. Allerdings ist Bewegung in die Sache gekommen.

. „Die Entscheidung über die Zukunft der Pallotti-Kirche in Rheinbach geht in die nächste Runde“, heißt es in einer am Dienstag veröffentlichten Pressemitteilung der Pallottiner. Nach Angaben der Ordensgemeinschaft gab es 13 Interessenten, die ein Angebot für die Nutzung von Kirchen- und Konventgebäude abgegeben haben. Vier davon seien nun in die engere Auswahl gekommen.