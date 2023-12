Weihnachten in der JVA Rheinbach Wo Heiligabend ein Tag wie jeder andere ist

Eine Justizvollzugsanstalt ist kein Hotel. Das muss man sich immer vor Augen halten, wenn man Inhaftierte zu ihrem Leben dort befragt, zum Beispiel darüber, wie sie hinter Gittern Weihnachten verbringen. Die Gelegenheit zu einem solchen Gespräch in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Rheinbach bot sich bei der Weihnachtsfeier der Gesellschaft für soziale Eingliederung. Ein kleines Fest für die Ehrenamtlichen, die dort Gesprächsgruppen leiten, und die Männer, die an diesen Gruppen teilnehmen. In der hauseigenen Kapelle, bis auf Tannenbaum und Adventskranz nicht adventlich geschmückt, werden dann Lieder gesungen, es gibt kurze Grußreden, einige Häftlinge geben von ihnen gekochtes Essen aus, man sitzt an Tischen zusammen und plaudert.