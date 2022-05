Unwetter in Bonn und der Region : DWD warnt vor schweren Gewittern ab Freitagmittag

Liveblog Rhein-Sieg-Kreis Am Donnerstag sind Gewitter über Bonn und die Region gezogen. Ab Freitagmittag drohen weiter Unwetter. Der DWD warnt vor heftigem Gewitter, Starkregen und Sturmböen. Wir halten Sie über alle Entwicklungen auf dem Laufenden.

Eine Gewitterfront ist am Donnerstag über Deutschland gezogen und hat auch in Bonn und der Region für einzelne Einsätze der Feuerwehr gesorgt. Im Laufe des Abends beruhigte sich die Wetterlage wieder. Am Freitag drohen jedoch neue Unwetter. Sogar Tornados seien möglich, heißt es vom Deutschen Wetterdienst. Dieser gab am Donnerstagabend eine Vorabinformation für Bonn und die umliegenden Kreise heraus, die ab Freitagmittag gilt. Demnach werden verbreitet schwere, zum Teil auch extreme Gewitter sowie Sturm- und Orkanböen, Starkregen mit 40 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde sowie Hagel mit einer Korngröße von fünf Zentimeter erwartet.