Hochwasserschutz in Rheinbach Wie die Bürger sich im Notfall selbst helfen

■ Das Pilotprojekt: Die Bürger sollen im Notfall eine mobile Hochwasserschutzwand quer über die Hirschmannstraße aufbauen. Sie soll verhindern, dass das Wasser von der in Troglage vorbeiführenden Umgehungsstraße ins Wohngebiet strömt. Stattdessen wird es in die Seitengräben der Landesstraße geleitet. Der Technische Beigeordnete Torsten Bölinger und einige städtische Mitarbeiter führten 60 Anwohnern jetzt vor, wie der Aufbau der Wand funktioniert. Dann schritten die Bürger selbst zur Tat und bewiesen ihr handwerkliches Geschick. Die Stadt Rheinbach hatte die Hirschmannstraße an der Einmündung zur Umgehungsstraße bereits 2023 um 40 Zentimeter erhöht. Diese Aufwallung hält bei Starkregen schon mal eine Menge Wasser ab. Durch die mobile Kunststoffwand, die aus zwei Elementen besteht und in einem abgeschlossenen Container am Straßenrand lagert, wird der Schutz um weitere 60 Zentimeter erhöht.