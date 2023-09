Kunst in Meckenheim Wie die Flut eine Künstlerin inspirierte

Doch auch in der Voreifel ist die in Oberkassel wohnende Künstlerin, die sich stets von im Alltag vorkommenden Formen inspirieren lässt aktiv. In der Ausstellung „ars et aqua“ in Rheinbach verarbeitet sie mit der Skulptur „Die Wasserschöpferin“ das zugleich Leben spendende, als auch zerstörerische Potenzial von Wasser. Generell spielt Umwelt momentan eine große Rolle für Goebels Inspiration, wie sie in der laufenden Ausstellung im Café Sofa in Meckenheim mit ihrer Bilderserie „Vegetables“ zeigt. Für ihre Mixed-Media-Collagen hat sich die Vegetarierin beim Kochen inspirieren lassen: „Mir ist dabei aufgefallen, welche tollen Farben und Formen es in der Natur gibt. Diese Faszination und Vielseitigkeit der Natur kann ich durch die positive Kraft der Kunst weitergeben“, so Goebels.