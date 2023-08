Einsatz für die Gemeinschaft Wie die Merzbacher ihre Dorfkneipe erhalten wollen

Die Situation vor Ort als auch in der Gesellschaft hat sich für Dorfkneipen gewandelt, wie Annette Merzbach, Eigentümerin der Kneipe und eines der Gründungsmitglieder der Genossenschaft, erklärt: „Früher war es ganz normal, dass die Familie sonntagsmorgens in die Kirche gegangen ist und der Vater danach zum Frühschoppen in die Kneipe ging. Wegen Veränderungen im Familienleben und im Alltag der Menschen macht das heute kaum noch jemand.“ Das, fehlendes Personal und die allgemeine Kostensteigerung habe dazu geführt, dass sich das Geschäft im „Alt Merzbach“ für den zuletzt dort ansässigen Pächter nicht mehr gelohnt habe. Eine Aufgabe des Schankbetriebs in dem Lokal, das seit 1850 in ihrem Familienbesitz ist, kam für Merzbach jedoch nicht infrage: „Das Kneipensterben zwischen Rheinbach und Eifel ist enorm. Die Leute haben fast nichts mehr, wo sie sich treffen und etwas trinken gehen können.“