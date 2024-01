Wohnen in Rheinbach Wie die SPD den Wohnungsbau in Rheinbach forcieren will

Die Rheinbacher SPD möchte in der Stadt mehr günstigen Wohnraum schaffen. Dies vor dem Hintergrund, dass laut dem Handlungskonzept „Wohnen 2030“ in der Kernstadt Wohnungen in der Größe von 80 bis 100 Quadratmeter fehlen. Deshalb lenkt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Georg Wilmers den Blick auf Wohnbauflächen, die sich seit Langem in städtischer Hand befinden und auf denen nicht gebaut wird.