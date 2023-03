Erneuerbare Energie : Wie die Stadt Rheinbach die Energiewende voranbringen will

Das Fördergeld

Antragsteller müssen folgende Bedingungen beachten: Das Eigenheim muss sich in der Stadt Rheinbach befinden, es muss selbst genutzt werden. Es ist nur ein Antrag pro Eigenheim zulässig und das Jahresnettoeinkommen darf pro volljährige im Haushalt lebende Person 40.000 Euro nicht überschreiten. Personen in Ehe oder Lebenspartnerschaften dürfen ein jährliches Nettoeinkommen von 80.000 Euro nicht überschreiten. Das Fördergeld erhalten Antragstellende nach Installation der Anlage. Anträge können an foerderprogramm.info@stadt-rheinbach.de gerichtet werden.