Halbzeitbilanz der Ratsfraktionen : Wie die Unabhängige Wählergemeinschaft Rheinbach voranbringen will

Dem Thema Verkehr auf der Hauptstraße will sich die UWG Rheinbach widmen, wenn das von der Stadt beauftragte Gutachten vorliegt. Foto: Axel Vogel

Rheinbach Pflegeplätze, günstige Wohnungen, der Verkehr auf der Hauptstraße: Die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) hat in ihrer Hablbzeitbilanz konkrete Vorstellungen, wie die Stadt Rheinbach die Herausforderungen der Zukunft angehen sollte.

„Ludger Banken hat die Verwaltung nach vorne gebracht. Er agiert überparteilich und an der Sache orientiert“, lobt UWG-Ratsherr Jörg Meyer den Rheinbacher Bürgermeister. In einem Gespräch mit dem GA zur Halbzeitbilanz der Wahlperiode sagte er weiter, Banken habe auch mit Christian Lanzrath einen guten Mann eingestellt, der die Befähigung zum Kämmerer habe. Damit widerspricht er der Auffassung von CDU und Grünen, die genau dies in Zweifel ziehen. Man müsse, so Meyer weiter, Lanzrath auch die Chance geben, sich zu entwickeln.

Die Verwaltung habe bei der Bewältigung der Flutkatastrophe „gute Arbeit geleistet“, ergänzte Ratsherr Dieter Huth. Jetzt sei es wichtig, an die Prävention zu denken. Die UWG schlägt den Bau von Regenrückhaltebecken vor, etwa in Merzbach. Auch die Aufnahme sowohl der ukrainischen Kriegsflüchtlinge als auch anderer Asylsuchender habe die Stadt bisher gut gelöst.

„Wir lassen uns nicht in ein Korsett pressen“

Zur Kritik von SPD und Grünen, die UWG habe nicht für eine Kooperation gegen die CDU zur Verfügung gestanden, sagt Meyer, nach der Wahl habe man „themenbezogen regieren“ wollen. „Die UWG war und ist jederzeit bereit, derartige Bündnisse einzugehen. Dazu bedarf es keiner formalen Verträge. Wir lassen uns nicht in ein Korsett pressen“, erklärt Huth.

So will die UWG weiter versuchen, die Abfallmenge pro Rheinbacher durch Müllvermeidung und Wiederverwertung deutlich zu senken. Sie plädiert für Kreislaufwirtschaft statt Wegwerfgesellschaft, wiederverwendbare Wachstücher statt Frischhaltefolie, Leitungswasser statt Wasser aus PET-Flaschen, Second Hand statt Neuware, reparieren statt wegwerfen. Mit Gewerbeverein und Rheinbacher Gastronomen solle ein runder Tisch gebildet werden mit dem Ziel, dass Außer-Haus-Verkäufe nur noch mit wiederverwendbarem Geschirr getätigt werden.

Die UWG ist froh, dass das 2019 von ihr beantragte Verkehrskonzept nun erstellt wird. „Wir werden das Gutachten abwarten und uns nach Gesprächen mit Bürgern und Gewerbetreibenden für eine Lösung entscheiden“, sagt Meyer. Festlegungen zum jetzigen Zeitpunkt wie von den Grünen für eine Fußgängerzone „ohne klare Daten und Fakten und vor allem ohne Beteiligung von Bürgern und Gewerbe“ halte man „für einen unprofessionellen und egoistischen Schnellschuss“.So schön Kaffeetrinken an der Hauptstraße sein könnte, sollten die Grünen sich im Klaren sein, dass vor allem ein starker Einzelhandel entscheidend für einen vitalen Stadtkern sei, der wiederum auch benötigte Steuereinnahmen sicherstelle. Eine Entlastung der gesamten Innenstadt könne aus Sicht der UWG durch eine Südumgehung geschehen, etwa vom Waldwinkel zum Kreisel an der L 471, der den Verkehr weiter zur A 61 leitet.

Es fehlen viele Pflegeplätze

Sehr erfreut zeigt sich die UWG zudem über die nun beschlossene Aufstellung des Bebauungsplanes zur Errichtung eines Nahversorgers in Wormersdorf. Das stärke den Ort. Positiv sei auch zu bewerten, dass die Stadt auf Antrag von SPD und UWG bei ihren Bauprojekten nun auf Holz setze, einen nachwachsenden Rohstoff mit hervorragender Öko-Bilanz. Meyer und Huth gehen davon aus, dass die Neubauten des Betriebshofs, einer Dreifachturnhalle an der Stadthalle sowie von Grundschule und Turnhalle in Flerzheim in Holzbauweise erfolgen.

Ansonsten stellt die UWG fest, dass bezahlbare Wohnungen für jedermann und Häusern für Familien in Rheinbach schon sehr lange Mangelware seien. Die Bevölkerungszahl in in der Stadt schrumpfe. Der drohenden Überalterung einzelner Ortschaften wie etwa Merzbach und Neukirchen müsse rechtzeitig entgegengewirkt werden. Meyer schlägt „eine behutsame Ausweisung kleinerer Bauflächen in Form von Abrundungen“ vor. Dies stelle den langfristigen Erhalt der auf den Dörfern vorhandenen guten Infrastruktur sicher.