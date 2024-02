Entscheidung steht kurz bevor Streit um Infozentrum zum Rheinbacher Steinzeitschützen „Wolbi“

Bekommt der als „Wolbi“ bekannte Bogenschütze von Rheinbach noch einen Ausstellungsort in der Stadt, in der er gefunden wurde? Dafür sieht es derzeit schlecht aus. CDU und Grüne hatten 2022 den Antrag „Archäologische Funde aus dem Wolbersacker erlebbar machen“ gestellt, nach dem die Stadtverwaltung mögliche Standorte für ein Museum oder Info-Zentrum prüfen sollte. Nun steht das Ergebnis auf der Tagesordnung beim Ausschuss für Standortförderung und Feuerwehr am 29. Februar. Empfohlen wird dort, das Thema nicht weiter zu verfolgen.