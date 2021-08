Rheinbach nach dem Hochwasser : Wie Rheinbachs Händler in die Zukunft blicken

Arbeiten am Wiederaufbau des Einzelhandels: Barbara Stollenwerk von Lederwaren Fingerhuth, Rotec-Geschäftsführer Dirk Ronig (l.) mit Gewerbevereinschef Oliver Wolf sowie Anja Freiberger und Paul Nelles von HMN. Foto: Matthias Kehrein

Rheinbach Nach der Flut kämpfen Unternehmer in Rheinbachs Stadtkern um ihre Existenz – und für die baldige Wiedereröffnung. Einige sind schon im Geschäft, andere müssen weiter bangen.



Drei Wochen sind seit der verheerenden Hochwasser-Katastrophe in der Region vergangen. Die Spuren sind geblieben. Meterhoch stand das schlammige Wasser in den unteren Etagen vieler Geschäfte entlang der Rheinbacher Hauptstraße. Warenlager und Verkaufsräume waren geflutet. Bestände wurden vernichtet. Die Innenstadt war wie ausgestorben. Nun regt sich in der Rheinbacher City vom Dreeser Tor bis zum Voigtstor wieder Leben.

Verheerende Schäden

„Die Rheinbacher Geschäftsleute stemmen sich mit allem, was in ihrer Macht steht, gegen das Schicksal, dass uns die Flut beschert hat“, sagt Oliver Wolf, Chef des Rheinbacher Gewerbevereins. „Klar ist aber auch: Die Kunden müssen jetzt, während Geschäfte wiedereröffnen, herkommen. Wir hatten Corona, jetzt die Flut. Wenn das Gewerbe jetzt nicht unterstützt wird, kann es für viele endgültig aus sein.“ Wolf selbst kommt aus der Veranstaltungsbranche, kennt die Einkaufsmeile wie seine Westentasche, ist per Du mit den meisten Einzelhändlern und hat oft einen flotten Spruch auf den Lippen. Doch wenn es um die Schäden geht, die die Wassermassen hinterlassen haben, als sie sich durch die Hauptstraße wälzten, bleibt auch ihm die Spucke weg.

Findige Geschäftsideen

Da ist Dirk Ronig, Geschäftsführer im Elektronikfachhandel Euronics rotec. Mit einem schiefen Lächeln führt er in das Innere des Gebäudes am Voigtstor, das einmal sein Geschäft war. Auf kleinen Haufen liegt schlammiger Elektroschrott im Erdgeschoss. Drei Meter tiefer lagerte Weiße Ware, die Elektrogroßgeräte. Die schlammüberzogene Treppe hinab lassen sich auf den ersten Blick nur tiefbraun gefärbte Schemen erkennen. Die schrottreifen Trümmer türmen sich bis unter die Decke. „Einige Kühlschränke sind während des Hochwassers bis ins höhere Geschoss geschwemmt worden“, sagt Ronig. „Für mich war das ein Schock. Ich war echt am Ende.“ Doch Ronig bewahrte sich seinen Geschäftssinn. „Wir haben sofort unseren Fuhrpark auf Lieferbetrieb umgestellt, einen Warenverkauf über die Laderampe gestartet. In den kommenden Tagen verkaufen wir unsere Waren auf einer Fläche mit 320 Quadratmetern in Zelten auf dem unserem Hinterhof. Es läuft soweit gut.“

Händler helfen in der Not aus

Estrich, Fenster, Decken – obwohl die gemieteten Geschäftsräume komplett saniert werden müssen, sind seine zwölf Mitarbeiter nach wie vor im Einsatz. Glück kam auch dazu, denn Ronig verfügt über eine Versicherung. Und ein trockenes, volles Außenlager. „So konnten wir weiterverkaufen und sicherstellen, dass die Leute ihre Geräte bei uns bekommen.“ Ausgestattet hat er viele mit neuen Elektrogeräten, manche hat er für den Erstbezieher von Notquartieren bereitgestellt. „Wir geben nicht auf, werden hier bleiben und schauen nach vorne“, sagt der Geschäftsführer. „Wichtig ist, dass die Leute nun auch lokal kaufen.“

Zukunft eines Traditionsgeschäfts

Die Flut hat auch einen Lederwarenladen in der Nähe eiskalt erwischt. Aufgeben ist für das Traditionsgeschäft Fingerhuth dennoch keine Option. Seit 60 Jahren betreibe ihre Familie das Geschäft, sagt Barbara Stollenwerk, eine Enkelin der Eigentümerin, während sie in einer Traube schlammüberzogener Reisekoffer steht. „Wir wollten sie erst noch professionell reinigen lassen, aber sie sind alle hin“, sagt die 25-Jährige. Viel besser sieht es im ganzen Geschäft nicht aus. Das geflutete Kellergeschoss, einst der Verkaufsraum für Trolleys aller Art, wurde komplett in Eigenregie entkernt. Auch das Büro dort gibt es nicht mehr, nur nackte Alupfeiler markieren die ehemaligen Zwischenwände. „Alle aus der Familie und viele Helfer haben angepackt. Die Teppiche mussten wir rausreißen, die Tapeten entfernen, nun haben wir stets die Trockner laufen“, sagt die junge Frau. Auch eine Elementarversicherung gebe es nicht.

Dennoch soll es für das Traditionsgeschäft weitergehen. Für Stollenwerk steht fest: „Für uns soll nach der Flut ein neues Kapitel beginnen.“ Ihr Ziel für den Neustart: „Wir machen alles moderner, schöner und besser als zuvor.“ Pünktlich zum Weihnachtsfest soll für das Haus Fingerhuth Bescherung sein: „Dann wollen wir wiedereröffnen.“

Positive Grundstimmung erkennbar

Vieles erneuern musste Paul Nelles nicht. Mit seiner Frau Anja Freiberger führt Nelles den Herren-Ausstatter HMN. Dessen Untergeschoss war ebenfalls vollgelaufen, eine zentimeterhohe Schlammschicht begrub die gefliesten Verkaufsräume. „Dennoch haben wir verhältnismäßig viel Glück gehabt“, sagt Nelles. Bei den Aufräumarbeiten habe er viel Unterstützung erhalten. „Viele Hände haben mitgeholfen, gepumpt, geschrubbt und gewienert, bis wir vergangene Woche wieder öffnen konnten.“ An der zeitigen Rückkehr hinter den Verkaufstresen bestand für Nelles kein Zweifel. „Ich bin mit Herz und Seele selbstständig. Was wir hier seit acht Jahren aufgebaut haben, wollten wir mir aller Kraft bewahren.“ Auch anderen zu helfen, ist ihm wichtig. „Wir bieten selbstverständlich auch unseren Kunden Hilfe an.“ Und die kommen gewöhnlich aus ganz Deutschland, aber auch aus den schwer vom Hochwasser betroffenen Regionen an der Ahr oder aus Bad Münstereifel. „Ich glaube vor allem an die positive Kraft im Menschen. Und daran, dass jeder einen Teil dazu beitragen kann, dass es den Menschen etwas besser geht, die nicht mehr viel haben. Wenn saubere Kleidung einen Beitrag dazu leisten kann, helfen wir gerne.“ Nelles ist auch guter Dinge, dass es mit dem Rheinbacher Gewerbe nach den jüngsten Rückschlagen wieder bergauf geht. „Die Nachfrage nach unseren Produkten ist groß. Und wir wollen sie in Rheinbach bestmöglich bedienen. Immerhin haben wir das Privileg, wieder arbeiten zu dürfen. Solch ein Glück haben andere leider nicht.“

Kampf um die Wiedereröffnung

Dass das Schicksal einiger der rund 100 Geschäfte entlang der Hauptstraße noch sehr ungewiss ist, weiß auch der Chef des Gewerbevereins. „Vor ehemaligen Hotels stehen noch die Schuttcontainer, Schreibwarenläden müssen mit improvisierten Konzepten ihre Waren an den Mann bringen, Cafés in der Straße bleiben schadensbedingt auf noch unbestimmte Zeit geschlossen“, sagt Wolf. „Aber die meisten Geschäftsleute wollen sich zurückkämpfen. Deshalb ist es wichtig, dass die Menschen merken, dass die Geschäfte wieder erreichbar sind. Die Innenstadt Rheinbachs funktioniert wieder.“

Der Trubel in der Fußgängerzone nimmt allmählich zu. Aus Wolfs Gesichtszügen ist der Schrecken, den die Hochwasser-Katastrophe im Rheinbacher Stadtkern hinterlassen hat, noch nicht vollständig gewichen. „Aber es überwiegt die Zuversicht, dass wir das gemeinsam schaffen. Wir arbeiten daran.“