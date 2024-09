GA-Reporterin im Selbstversuch Wie weit kommt man mit 25 Euro auf der Rheinbacher Herbstkirmes?

Am Freitag ist die alljährliche Herbstkirmes in Rheinbach gestartet. Noch bis Dienstag haben Kirmesfreunde und solche, die es noch werden wollen, die Möglichkeit, das bunte Treiben rund um den Himmeroder Wall zu genießen. Doch eine Sorge schwebt sicherlich über den Köpfen vieler Besucher: Kann man sich einen Tag auf der Kirmes überhaupt noch leisten? Was kostet der Spaß bei den allseits gestiegenen Preisen rund um Inflation und hohe Energiekosten? Der GA hat sich daher der Herausforderung angenommen und den Besuch auf der Herbstkirmes mit einem Selbstversuch kombiniert: Wie weit kommt eine Einzelperson mit 25 Euro?