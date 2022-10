Hochwasserschutz in Wormersdorf : Wie Wormersdorf besser gegen Hochwasser geschützt werden soll

Rheinbach-Wormersdorf Auch Wormersdorf wurde von der Flut im Juli 2021 heimgesucht. Rheinbachs Bürgermeister Ludger Banken erklärte den Bürgern nun, wie der Ort künftig geschützt werden soll.

Im Zentrum des Bürgergesprächs an diesem Abend aber steht der Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe und die Vorsorge für zukünftige Ereignisse. Insgesamt entstanden über 50 Millionen Euro Schaden an der städtischen Infrastruktur in Rheinbach und seinen Ortschaften. Darüber hinaus rechnet man aktuell mit rund 150 Millionen Euro, die für den Wiederaufbau von Privateigentum eingesetzt werden. „Wir müssen uns resilienter aufstellen“, sagt Banken. Dafür hat die Verwaltung in einem ersten Schritt neues Personal für den Gewässer- und Katastrophenschutz eingestellt, ist einer kommunalen Partnerschaft mit den Nachbargemeinden unter Federführung des Erftverbandes beigetreten und nutzt mit der Kommunal Agentur NRW ein Netzwerk aus 59 Mitgliedskommunen für den interdisziplinären Austausch zu Starkregen und Überflutung.