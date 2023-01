Zwischenstand in Rheinbach : Teurer als geplant: Wie Rheinbach den Wiederaufbau bewältigt

Leuchtturmprojekt für Nachhaltigkeit : Kosten für Betriebshof-Neubau in Rheinbach verdoppeln sich Dass die Stadt Rheinbach einiges an Geld für Neu- und Umbau des Betriebshofs in die Hand nehmen muss, war absehbar. Einige neue Beschlüsse im Rat und Wünsche zur Nachhaltigkeit haben die Kosten nun aber auf rund 12,5 Millionen Euro steigen lassen. Und es könnte noch mehr werden.