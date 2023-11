Junggesellenverein Es geht um mehr als den Bier-Pokal

Rheinbach-Wormersdorf · In Zeiten, in denen viele Vereine angesichts von Überalterung und Mitgliederschwund um ihren Fortbestand bangen, hat eine Gruppe junger Männer den Junggesellenverein in Wormersdorf wiederbelebt - und schnell Dutzende Mitstreiter gefunden. Dabei soll es in dem Verein nicht ums Saufen gehen.

29.11.2023 , 18:00 Uhr

Auf die Wiederbelebung des Junggesellenvereins Eintracht Wormersdorf stoßen Jonas Nederstigt, Niclas Decruppé, Paul Zörn, Lucas Nederstigt und Simon Weber mit Cola an. Denn es geht ihnen um mehr als nur Feiern. Foto: Juliane Hornstein

Von Juliane Hornstein Redakteurin Vorgebirge

