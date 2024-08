Zwischen Piratenschiff und Medizinrätseln Wieso die Zeltstadt von Abenteuer-Pur in Rheinbach Kult ist

Rheinbach · Schon seit vielen Jahren ist es in Rheinbach Tradition, dass in den letzten beiden Ferienwochen eine Zeltstadt errichtet wird. Hier können Kinder eine Woche lang toben, basteln, und mit alten wie neuen Freunden am Lagerfeuer Lieder singen. Wir waren zum Abschluss-Geländespiel der ersten Woche mit vor Ort.

14.08.2024 , 12:00 Uhr

Bevor das Abschlussspiel losgeht, entspannen die Freunde Greta, Marlene, Frodo (roter Hut), Luisa und Jay (von vorne nach hinten) noch gemeinsam im Pool. Foto: Jan-Oliver Nickel

Von Jan-Oliver Nickel