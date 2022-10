Wilder Müll bei Rheinbach : Behörden finden mögliche Hinweise zu Umweltverschmutzern

Rheinbach/Euskirchen Zweimal wurde im Oktober bereits Müll im Wald zwischen Rheinbach und Euskirchen abgeladen. Im ersten Fall haben die Behörden nun Hinweise auf mögliche Verursacher gefunden.

Dabei handelt es sich um den Fund, den der Rheinbacher Förster Edgar Kroymann Anfang Oktober nicht weit entfernt von einem beliebten Wanderparkplatz in der Nähe von Rheinbach-Kurtenberg gemacht hatte. Da die Fundstelle auf dem Gebiet der Stadt Euskirchen liegt, hatte sich Kroymann an die dortige Verwaltung gewandt. Seiner Schätzung nach waren es rund vier Kubikmeter Abfall einer Wohnungssanierung, die Unbekannte dort abgeladen hatten.

Schriftstücke mit Namen und Adressen gefunden

Bereits kurz nach dem beschriebenen Fund hatte Kroymann erneut Müll in seinem Revier, dem Forstbezirk Rheinbacher Höhen, entdeckt. Darüber hatte Kroymann am vergangenen Wochenende informiert. Keine 100 Meter entfernt von der anderen wilden Müllkippe lagen im Unterholz großformatige, graue Terrassenfliesen sowie Paletten. Im Mai war in dem Gebiet im Abstand von drei Wochen bereits an vier Stellen Bauschutt abgeladen worden. Kroymann sorgt sich nun, dass ein Bautrupp oder ein ähnliches Unternehmen den Wald bei Kurtenberg als illegale Deponie nutzt. Hinweise nimmt der Förster unter ☏ 0 22 26/47 65 entgegen.