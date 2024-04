Fachkräftemangel Warum Rheinbacher Unternehmer Azubi-Marketing lernen sollten

Diese Vielfalt vor Ort sei vielen jungen Menschen in der Berufswahl nicht bewusst. Dabei habe die Ausbildung gerade in kleinen Betrieben auch Vorteile wie eine persönlichere Betreuung. Und: „Auch in kleinen Unternehmen kann man genug Geld verdienen“, so Rasch. Die Auftragsbücher seien teils über Jahre voll. Was auch gute Übernahme-Chancen biete: „Der Betrieb möchte nicht, dass ein Auszubildender nach drei Jahren geht.“ „Es herrscht Mitarbeitermangel“, ergänzt Schäfer. Auch in Rheinbach würden die Unternehmen das mitteilen. Und die Zukunft könne sogar noch mehr bringen: „Der Fachkräftemangel ist erst am Anfang.“