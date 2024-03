Befragung zum Wirtschaftsstandort Was Unternehmer an Rheinbach schätzen - und was sie vermissen

Was brauchen Unternehmer, um sich in einer Stadt wohlzufühlen und erfolgreich zu sein? Das wollte die Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Rheinbach (WFEG) genauer wissen und hat bei den ansässigen Gewerbetreibenden nachfragen lassen. Gemeinsam mit dem Steinbeis-Transferzentrum entstand so eine wissenschaftliche Standortfaktorenanalyse. Und die zeigt: Rheinbach bietet Unternehmern einiges und sie identifizieren sich mit der Stadt. An die Verwaltung gab es aber auch Hinweise, wo dringend nachgebessert werden sollte.