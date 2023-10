Erste Pläne im Ausschuss Wo in Rheinbach eine neue Dreifachturnhalle entstehen soll

Die Gesamtschule Rheinbach ist auf zwei Standorte in den Gebäuden der ehemaligen Real- und Hauptschule angesiedelt. An der Villeneuver Straße werden die Jahrgangsstufen 5 bis 8 unterrichtet. Und diese werden in Zukunft durchgängig fünfzügig sein. Für diese 20 Klassen steht aber derzeit nur eine Einfachhalle zur Verfügung, so die Erläuterungen in den Unterlagen. Das reiche nicht aus, um die Durchführung des Sportunterrichtes sicherzustellen. Zumal es zusätzlichen Bedarf an Hallenkapazitäten für Arbeitsgemeinschaften und Übermittagsbetreuung gebe.