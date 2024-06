Lustige Anekdoten und rheinische Mundart Wo in Swisttal ein Geister-Schäfer sein Unwesen treiben soll

Auch ungewöhnliche Wörter und Bezeichnungen aus Morenhoven kamen zur Sprache. So scheint es in Swisttal zwischen den Dörfern keine Einigkeit zu geben, wie denn nun die Stachelbeere heißt. In Muurehovve ist es jedenfalls die „Knurschel“ und wer im Herbst gerne seinen Drachen steigen lässt, greift zum „Pattefuul“. Trotzdem ist das Rheinische durchaus immer noch in der Alltagssprache verwurzelt, wie ein Besucher in Bezug auf die Grillstation bemerkte: „Dat schmeck wie zo Kölle“, so sein Lob. Übersetzt: Das Essen kann es mit den exklusiven Speisen der Rheinmetropole aufnehmen.