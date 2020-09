Einsatz im Wolbersacker : Kampfmittelräumdienst sprengt Munition in Rheinbach

Während der Sprengung waren einige Bereiche des Gewerbegebiets gesperrt. Foto: Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft Rheinbach

Rheinbach Am Montagnachmittag hat der Kampfmittelräumdienst im Gewerbegebiet Wolbersacker in Rheinbach gefundene Munition gesprengt. Dafür musste der Bereich gesperrt werden. Bereits am Freitag gab es hier einen Einsatz.

Erneut musste im Gewerbegebiet Wolbersacker gefundene Weltkriegsmunition fachmännisch gesprengt werden. Wie die Feuerwehr Rheinbach auf ihrer Facebookseite mitteilte, wurde die Munition am Montagnachmittag gefunden und kurze Zeit später durch den Kampfmittelräumdienst beseitigt.