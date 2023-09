WorldCleanUpDay Rheinbacher sagen Verpackungsmüll den Kampf an

Zu tun gab es genug, das stand für „Rheinbach ohne Plastikmüll“ von Anfang an fest. Denn die kleine Stadt in der Voreifel steht an einigen Stellen Bonn oder Köln in Sachen Müll leider in nichts nach: „Es gibt in Rheinbach regelrechte Hotspots, die grundsätzlich immer vermüllt sind. Das ist kein schöner Anblick“, sagt Pressesprecherin Birgit Nagel. Das seien insbesondere Plätze im Gewerbegebiet, wie der Parkplatz hinter der Rossmannfiliale, oder Haltestellen, insbesondere der Bahnhof am Römerkanal. Der dort vorgefundene Abfall hat fast ausschließlich die gleiche Herkunft: „Der überwiegende Teil des Abfalls ist Verpackungsmüll von Fastfood, allen voran McDonald’s“, ärgert sich Doris Kübler, Sprecherin der Initiative.