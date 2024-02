Vorfall in Wormersdorf Elf Menschen durch Reizgas auf After-Zug-Party verletzt

Zu einem ungewöhnlichen Vorfall ist es am Montagabend bei der After-Zug-Party in der Wormersdorfer Dreifachturnhalle gekommen. Die Leitstelle der Bonner Polizei bestätigte GA-Informationen, wonach in der mit rund 400 Jecken besetzten Halle Reizgas versprüht worden ist. Aufgelaufen war der Einsatz bei der Polizei um 20.06 Uhr.