Tatverdächtige festgenommen Zerlegte E-Bikes am Rastplatz Peppenhoven sichergestellt

Die Bonner Polizei konnte in der Nacht zu Dienstag mehrere E-Bikes sicherstellen, die augenscheinlich in Einzelteile zerlegt waren und in einem Auto lagen. Wie die Polizei mitteilt, hatten Beamte des Zolls zuvor einen Pkw und die beiden Insassen am Rasthoff Peppenhoven in Rheinbach kontrolliert.