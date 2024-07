Liegen gebliebener Zug bei Köln „Man spielt mit der Gesundheit der Passagiere“

Die Reise zu den Olympischen Spielen hatte sich Torsten Skomp auf jeden Fall anders vorgestellt. Mit dem Zug sollte es für den Rheinbacher samt Begleitung am Donnerstag von Rheinbach über Bonn und Köln nach Paris gehen. Dort kam er spätabends auch an. Doch was er auf dem Weg erlebte, kann man schon als Horrortrip bezeichnen. Und Skomp ist verärgert – über das Verkehrsunternehmen Trans Regio. Aber der Reihe nach.