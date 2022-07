Zwei Jahre ohne Festival : Oldtimer-Fan kann Rheinbach Classics kaum erwarten

Rheinbach-Todenfeld Pandemiebedingt mussten Liebhaber von „Rheinbach Classics“ auf das Oldtimer-Festival verzichten. Was ist aus den Fans geworden? Vor der Neuauflage hat der GA einen Enthusiasten in Todenfeld besucht.

Pandemiebedingt musste der Todenfelder ebenso wie tausende andere Fans zwei Jahre lang auf das Oldtimer-Festival „Rheinbach Classics“ verzichten. Außer Treffen in kleiner Runde habe in der Szene tatsächlich notgedrungen sozialer „Stillstand“ geherrscht, bedauert er. Umso mehr freut er sich, seinen Ford bald wieder dorthin ausführen zu dürfen. Wie er die beiden Jahre herumgebracht hat, da muss Jürgen Alex-Fahnenbruck nicht lange überlegen: „Mit Schrauben!“, sagt er und lacht.

Nur das Lackieren macht er nicht selbst

Denn seinen grünen Flitzer in die Hände einer Werkstatt zu geben, kommt im Normalfall für den 50-Jährigen nicht in Frage. „Außer Lackieren mache ich alles selber. Ich bin gelernter Dachdecker, da arbeite ich auch mit Blech. Wie man Reparaturen an der Karosserie macht, habe ich mir privat angeeignet.“ Sein Vater sei zudem Automechaniker der „ganz alten Schule“, vom ihm habe er schon in jungen Jahren viel über Autos gelernt.