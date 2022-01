Unfall auf der Kreuzung L113/B266 : Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall in Rheinbach

Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall in Rheinbach

Rheinbach Am Donnerstagabend übersah eine 21-Jährige ein vor ihr haltendes Fahrzeug im Bereich der Kreuzung L113/B266 in Rheinbach und verursachte dadurch einen Auffahrunfall. Zwei Beteiligte wurden leicht verletzt.

Gegen 19.20 Uhr am Donnerstagabend fuhr eine 21-Jährige mit ihrem Pkw im Bereich der Kreuzung L113/B266 in Rheinbach auf ein vor ihr haltendes Fahrzeug auf. Ein Rettungswagen hatte laut Polizeiangaben im Einsatz die Kreuzung überquert. Die unmittelbar auf die Kreuzung zufahrenden Fahrzeuge hielten daraufhin an. Die 21-jährige Pkw-Fahrerin übersah diese Situation und fuhr auf ein vor ihr haltendes Fahrzeug auf.