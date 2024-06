Staus nach zwei Unfällen Wohnmobil fährt auf A61 auf Lkw auf - zwei Schwerverletzte

Zwei Menschen sind am Mittwoch bei einem Unfall auf der A61 in Höhe des Autobahnkreuzes Meckenheim schwer verletzt worden. Die beiden seien etwa um 13.45 Uhr mit einem Wohnmobil auf einen Lkw am Stauende aufgefahren, sagte eine Sprecherin der Kölner Autobahnpolizei. Dabei sei ein Mensch in dem Wohnmobil eingeklemmt worden. Der Lkw-Fahrer habe bei der Kollision keine Verletzungen erlitten.