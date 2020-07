Munitionslager wechselt Zugehörigkeit : Rheinbacher Bundeswehrstandort um 105 Hektar vergrößert

Rheinbach Das Rheinbacher Munitionslager im Schornbusch gehört jetzt zur Tomburg-Kaserne.

Ebendort übergab Brigadegeneral Peter Webert, Standortältester in Euskirchen, das Munitionslager in die territoriale Verantwortung des Standortältesten Rheinbachs, Brigadegeneral Ralf Hoffmann. „Es wächst zusammen, was zusammengehört“, sagte Hoffmann mit einem Augenzwinkern hinsichtlich der nun erfolgten Begradigung der Standortgrenzen. Hoffmann bestellte Hauptmann Horst Poppels, Leiter des Munitionslagers Rheinbach, auch zum Kasernenkommandanten der Liegenschaft an der Ringsheimer Allee.