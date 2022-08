Eine-Welt-Laden : Rheinbacher Verein verkauft seit 25 Jahren fair gehandelte Waren

Seit 25 Jahren gibt es den „Eine Welt Laden des Fairen Handels“. Zuständig ist der Vorstand des Betreibervereins mit Maria Kabira, Gabriele Funke, Wolfgang Hener und Gerda Horster (v.l.) Foto: Saxler-Schmidt

Rheinbach Mit etwas Verspätung feiert der Förderverein „Eine Welt für alle“ das Jubiläum seines Ladens. Seit 25 Jahren unterstützt er mit dem Verkauf fair gehandelter Produkte benachteiligte Produzenten. Doch aktuell hat der Verein selbst mit Schwierigkeiten zu kämpfen.



Der „Eine Welt Laden des Fairen Handels“ bietet seit mehr als 25 Jahren fair gehandelte Lebensmittel und kunstgewerbliche Artikel in Rheinbach. Und unterstützt so von Beginn an benachteiligte Produzenten in der sogenannten „Dritten Welt“. Zugleich fördern die Aktiven des Fördervereins „Eine Welt für alle“, der den Laden betreibt, Entwicklungshilfeprojekte ebenso wie das Verständnis für Kulturen und soziale wie ökonomische Bedingungen in den verschiedenen Ländern. Dieses Jubiläum möchten sie mit einer pandemiebedingt einjährigen Verzögerung nun auch feiern. Der Vereinsvorstand sowie die 30 ehrenamtlichen Verkäuferinnen und Verkäufer laden daher zum Jubiläums-Sonderverkauf am Freitag, 19. August, und Samstag, 20. August, ein.

„In den Anfängen haben wir vor und nach besonderen Sonntagsmessen im Vorraum der Kirche von Sankt Martin fair gehandelte Produkte verkauft“, erinnert sich Gründungsmitglied Maria Kabira zum 25 Bestehen. Dieser Verkauf von Kaffee, Schokolade, Tee und Honig durch den Sachausschuss Mission-Entwicklung-Frieden des Pfarrgemeinderates war damals noch auf Partnerschaftssonntag, Weltmissionstag und Misereor-Sonntag beschränkt. Das war den Engagierten aber nicht genug. Sie gründeten Anfang September 1996 den Förderverein „Eine Welt für alle“. Maßgebliche Triebfeder war Alice Meyers, die auch als erste Vorsitzende über mehrere Jahre die Verantwortung übernahm. Der Laden wurde dann im Februar 1997 eröffnet.

Zum Sortiment gehören unterdessen auch Dekoratives und Textilien

Seither hat sich das Sortiment des Eine-Welt-Ladens enorm vergrößert. Natürlich gibt es immer noch Kaffee, Schokolade, Tee und Honig in biologischer Qualität. Darüber hinaus sind aber auch Gewürze, Trockenfrüchte, Nüsse, Reis und Wein im Angebot, ebenso wie Textilien, Keramik, Spielzeug, Kunsthandwerk, und Dekoratives. Zu Ostern und Weihnachten stehen jeweils passende Saisonartikel im Regal. Der Verkauf ermöglicht örtlichen Produzenten ein Einkommen für ihren Lebensunterhalt und zugleich werden Entwicklungshilfe-Projekte unterstützt. Dass inzwischen auch gut sortierter Lebensmittel-Einzelhandel fair gehandelte Produkte anbietet, sei ganz in ihrem Sinne, wie Kabira sagt: „Unser Anliegen ist es, den fairen Handel zu unterstützen. Und je mehr Leute das tun, umso besser.“ Alle Projekte, die aus den erwirtschafteten Überschüssen des Ladens in den vergangenen Jahren gefördert wurden, seien Vereinsmitgliedern persönlich bekannt. Das betonen die Vorstandsmitglieder Wolfgang Hener, Gerda Horster, Gabriele Funke und Maria Kabira. Sie nennen zum Beispiel Projekte in Guatemala, Haiti, Kamerun oder die Partnergemeinde der katholischen Kirchengemeinde St. Martin, Kiruhura in Ruanda.

Der Verein schreibt „rote Zahlen“

Der Laden selbst ist mehrfach umgezogen. Unterdessen hat er seinen Standort am Prümer Wall 3 B, in einem Gebäude mit dekorativen kleinen Türmchen. Allerdings führen Miete und steigende Nebenkosten inzwischen zu „roten Zahlen“, so Funke, der im Vorstand zuständig für die Finanzen ist. „Wir haben ein finanzielles Polster, sodass wir zwei bis drei Jahre überleben können“, sagt er. „Danach wird es kritisch.“ Dankbar wären die Ehrenamtlichen, wenn Sponsoren sich an Miete und Nebenkosten beteiligen würden. Aber auch mehr Kunden und dadurch steigender Umsatz seien wichtig.