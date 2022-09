Interkulturelles Kochen in Wachtberg : Rührende Begegnungen

Fatim Al Mohamed (Mitte) bereitet bei der interkulturellen Woche in der Lehrküche der Hans-Dietrich-Genscher-Schule mit Safaa (r.) und Ahamt Alali Kabse eine arabische Reisvariation zu. Foto: Petra Reuter

Wachtberg-Berkum Im Rahmen der Interkulturellen Wochen kommen sich Teilnehmer aus verschiedenen Kulturen am Herd näher. Programm mit Ausstellung und Gesprächsabend.



Verführerische Düfte haben in dieser Woche die Hans-Dietrich-Genscher-Schule erfüllt. In der Lehrküche des Schulzentrums schnippelten, rührten und kneteten Menschen aus sieben Nationen die Zutaten für typische Gerichte aus ihrer Heimat. Im Rahmen der Interkulturellen Woche in Wachtberg kochten sie für einen gemeinsamen Abend sowie für das Buffet zum Konzert mit der Band Freiraum, das am 29. September in Ließem stattfand.

Wuselig, wohlduftend und verführerisch lecker hätte man den Abend beschreiben können. Wer wie Johannes Hüllen als Gast dazugekommen war, bekam eine Zutat in die Hand gedrückt und half bei der Zubereitung. Katja Ackermann und Eva Konrath bemühten sich nach dem Vorbild von Bibi Aicha Sharaft Teigfladen passend für afghanische Bulane (gefüllte Teigtaschen) zu formen. Kinder und Erwachsene aus sieben Nationen bereiteten so afghanische, angolanische, deutsche, syrische, tschetschenische, türkische und ukrainische Landesgerichte zu.

Kohle imitiert Grillgeschmack

„Es macht Spaß und ist lecker“, befand Safaa (13). Sie bereitete mit ihrem Bruder Ahmat und ihrer Mutter Fatim Mohamed arabischen Reis zu. Dazu wurden Mandeln geschält und frittiert sowie Reis mit verschiedenen Gewürzen vermengt zubereitet. Über den Clou bei der Zubereitung wunderten sich einige zuerst. „Ich hatte keine Ahnung, wofür die Kohle gut ist“, gab Ackermann zu. Die gab Fatim, aufgeheizt und mit Alufolie umhüllt, auf den Reis und löschte sie mit Speiseöl ab. „Das schmeckt nachher wie vom Grill“, beschrieb Ahmat Alali. Auf einer großen Platte angerichtet, stand der Reis anschließend garniert mit Tomaten, Mandeln und kleinen Fleischstückchen neben einer angolanischen Gemüseplatte mit Eiern, tschetschenischen Fladen mit Gemüse und türkischen Börek.

Ein Teil der teilweise in großen Mengen zubereiteten Hauptgerichte, Kuchen und Nachtische waren für den gemeinsamen Abend aller Kulturen miteinander vorgesehen. „Der zweite Teil ist das Konzert“, sagte Ackermann. Der Auftritt im Ließemer Köllenhof sollte nämlich neben der Seele auf diese Weise auch den Leib füllen. „Die ganze Woche ist in die deutschlandweite Aktion ‚Interkulturelle Woche’ eingebettet“, erzählte Ackermann.

Übers Kochen Bekanntschaften knüpfen

Ziel sei, sich näherzukommen, sich kennenzulernen, voneinander zu lernen und – nicht zuletzt – zu genießen. Am Kochabend in Berkum gelang das offenbar bestens. Bis in den späten Abend saßen die Köchinnen, Helfer und Gäste zusammen. Man unterhielt sich und entdeckte ganz nebenbei Geschmacksnuancen, zu denen man sich spontan das passende Rezept wünschte. Diesen Gedanken verfolgte Ackermann sofort. Wenn es umsetzbar sei, wolle man auch das gemeinsam schreiben.