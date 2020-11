Meckenheimer Fraktionen vereinbaren Zusammenarbeit : Schwarz und Grünen schmieden in Meckenheim erstmals Kooperation

Schwarz und Grünen schmieden in Meckenheim erstmals Kooperation

Meckenheim Die CDU und die Grünen vereinbaren erstmals eine politische Zusammenarbeit in Meckenheim. Mittwoch konstituiert sich der Rat.

Christdemokraten und Grüne aus Meckenheim haben eine Kooperation ihrer Fraktionen im Stadtrat beschlossen. Am Montagabend unterzeichneten beide Seiten einen entsprechenden Vertrag. Die Ergebnisse der Kommunalwahl machen das Aufeinanderzugehen schlüssig. Zusammen haben die beiden Fraktionen eine Mehrheit im Rat. Die CDU hat 19 von 46 Sitzen, die Grünen haben 7.

„Unsere Kooperation spiegelt den Wählerwillen, denn wir sind die stärkste Fraktion, während die Grünen die größten Zuwächse verzeichnen konnten“, erklärte CDU-Fraktionschef Joachim Kühlwetter am Dienstag. „Die Wählerinnen und Wähler haben durch ihr Votum gezeigt, dass grüne Themen auch in Meckenheim immer stärker in den Fokus rücken“, findet Ina Löllgen, Co-Vorsitzende der Meckenheimer Grünen. „Wir sind überzeugt davon, dass die Kooperation mit der CDU dazu beitragen wird, unserem Auftrag gerecht zu werden.“