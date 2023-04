Prozess vor dem Landgericht Bonn Sechs Jahre Haft für Vergewaltiger

Er war 2010 in Euskirchen bei der Frau eingezogen, die zwei Mädchen und einen Jungen allein erzog; aus dieser Beziehung gingen zwei gemeinsame Kinder hervor. Am 16. April 2016 soll er sich das erste Mal an der damals 13-jährigen Tochter seiner Lebenspartnerin vergangen haben; das letzte Mal am 8. August 2020. Das Opfer, das in dem Freund der Mutter einen Vaterersatz sah, habe sich anfangs gewehrt, aber dann alles über sich ergehen lassen, es habe sich in seinem eigenen Körper „eklig“ gefühlt. „Das kennen wir aus vielen Missbrauchsverfahren“, sagte Kammervorsitzender Wolfgang Schmitz-Justen. Einmal geschah der Sex auf einer Couch, während die Mutter daneben lag, die davon angeblich nichts bemerkt haben will.