Meckenheimer Schriftsteller Anne und Udo Weinbörner mit neuen Romanen : Seit der Schulzeit ein kongeniales Autoren-Team

Udo und Anne Weinbörner aus Meckenheim sind leidenschaftliche Autoren. Sie schreibt Romane, die in Irland und in Bonn spielen. Er historische Romane über Schiller, Büchner und jetzt über seine Heimatstadt Plettenberg. Foto: Axel Vogel

Meckenheim Wenn beide schreiben: Udo Weinbörner hat einen historischen Roman über seine Heimatstadt Plettenberg veröffentlicht. Die Erzählungen von Anne Weinbörner, seiner Frau, handeln von starken Frauen und spielen an Sehnsuchtsorten.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Alexandra Lingk

„Langeweile“ ist ein Begriff, der im Wortschatz von Anne und Udo Weinbörner vermutlich nicht zu finden ist. Im Gegenteil: Das Ehepaar aus Meckenheim ist überaus rührig, wenn es darum geht, persönliche Erfahrungen und sauber recherchierte Informationen zu lesenswerten Erzählungen zu verarbeiten. Und der Erfolg gibt ihnen recht.

Udo Weinbörner entdeckt seine Leidenschaft für das Schreiben schon in der Schule. Als Hauptberuf wählt er die Schriftstellerei jedoch nicht: „Die Freiheit erreicht als freier Schriftsteller sehr schnell ihre Grenzen“, ist er überzeugt und schlägt als Rechtspfleger einen vollkommen anderen Weg ein. Doch gerade diese Arbeit, bei der er immer wieder mit Einzelschicksalen konfrontiert wird, inspiriert ihn. So entsteht schließlich auch „In Sachen Eva D. Die Geschichte einer Zwangssterilisation“. Dieser Roman sei zwar unbedeutend hinsichtlich des wirtschaftlichen Erfolges, aber dennoch ein wichtiges Buch, weil es Betroffenen geholfen habe. Damit wird Udo Weinbörner seinem eigenen Anspruch gerecht, sich literarisch zu engagieren. „Beide Jobs zusammen sind für mich ein Riesengewinn. Ich sitze, wenn ich Bücher schreibe, nie im Elfenbeinturm. Ich bin geerdet durch das, was ich tagtäglich erlebe“, erklärt er.

Die Bücher Neueste Werke der Weinbörners Das Buch „Der kleine Wollmarkt im Winterglück“ von Anne Weinbörner alias Anne Labus ist bei Aufbau Digital digital erschienen und kostet 7,99 Euro (ISBN 978-3-8412-0364-9). „Das Feuer, die Schuld und das Schweigen“, von Udo Weinbörner erscheint im Wellhöfer Verlag (ISBN 978-3-95428-276-0) und kostet 22 Euro.

Ebenfalls bereits zu Schulzeiten – im Deutsch-Leistungskurs – trifft Udo Weinbörner auch auf seine spätere Ehefrau Anne. Sie weiß: „Wenn man mit einem Schriftsteller verheiratet ist, ist man entweder mit dabei oder man lebt sich auseinander“. Anne Weinbörner ist mit dabei. Sie liest kritisch seine Entwürfe und unterstützt ihn mit einem untrüglichen Instinkt für Details. Und steigt schließlich mit großem Erfolg selbst mit ein, als bei einem Sachbuch die Perspektive der Frau gefragt ist.

Dem Vorschlag ihres Mannes, einen gemeinsamen Krimi zu veröffentlichen, erteilt Anne Weinbörner eine Absage. Einer plötzlichen Eingebung folgend weiß sie stattdessen, dass sie selbst einen Roman schreiben muss. „Sprache ist einfach so mein Ding“, meint sie bescheiden. Deutlich begeisterter äußert sich ihr Mann: „Ich wusste, dass sie es kann, aber ich war fasziniert, dass ihr das so leichtfällt.“

So wird aus der erfolgreichen Sachbuchautorin Anne Weinbörner die erfolgreiche Romanautorin Anne Labus. Mit „Der kleine Hutladen“ und „Das kleine Altstadthotel“ setzt sie nicht nur der Bonner Altstadt ihr ganz persönliches Denkmal, sondern landet nebenbei auch noch mit letzterem einen Bestseller.

Über sein neuestes Werk „Das Feuer, die Schuld und das Schweigen“ hat Udo Weinbörner lange Jahre nachgedacht. Der historische Roman thematisiert den Stadtbrand seiner Heimatstadt Plettenberg im Jahr 1725. Auch mit diesem Roman will der Schriftsteller etwas bewirken. „Unser Gemeinwesen besteht nicht aus Metropolen, sondern aus Abertausend kleinen Gemeinden. Die Geschichte dieser kleinen Städte ist es wert, erzählt zu werden.“ Seinen Verleger hat das Werk so überzeugt, dass er den Roman vorgeschlagen hat für den „Goldenen Homer“ – im Falle eines Sieges ein weiterer Literaturpreis für Udo Weinbörner.

Bei Anne Labus‘ Romanen steht grundsätzlich das Schicksal einer Frau im Mittelpunkt, die Handlung spielt an einem Sehnsuchtsort und nimmt immer ein glückliches Ende. Die Intention ist klar: „Labus lesen, um abzuschalten“, so auch in ihrem aktuellen Roman „Der kleine Wollmarkt im Winterglück“. Unzählige begeisterte Zuschriften zeugen davon, dass dieses Konzept aufgeht.

Gegensätze ziehen sich an, heißt es und beim Ehepaar Weinbörner scheint das zu stimmen: Er bezeichnet sich selbst als „sprachverliebt“, sie nennt ihn zuweilen detailversessen, sich selbst hingegen eine „Meisterin der kurzen Sätze.“ Sie braucht Ordnung und Ruhe, ihm kommen im größten Chaos die besten Einfälle. Er hat von Anfang an seine Geschichte im Kopf, schreibt mal hinten und dann wieder vorne weiter. Sie entwickelt ihre Geschichte, während sie schreibt. Ihrer Arbeit gehen sie in zwei getrennten Räumen nach.

Bei einem gemeinsamen Kaffee wird dann vorgelesen und anschließend gibt es eine Art von Manöverkritik. Und wenn dabei etwas einmal nicht gefällt oder stilistische Schwächen aufgedeckt werden? „Das muss man dann aushalten“, sagen beide. Man müsse im Umgang miteinander lernen, Kritik anzunehmen, aber auch auf anständige Art auszudrücken. Den Austausch finden beide essenziell, er schärfe das eigene Lesen und Wahrnehmen.