GA-Sommerserie 2022 : Sieben Orte, die Sie in Meckenheim gesehen haben sollten

Der Neue Markt in Meckenheim - eines von zwei lebendigen Zentren der Stadt. Ein wenig lässt sich hier aber noch der Stil der 1970er Jahre erkennen. Foto: Juliane Hornstein

Meckenheim Apfelstadt, Rosenstadt oder einfach nur Schlafstadt der Bonner Beamten? Meckenheim hat viele Facetten. Als Ausflugsziel haben die Stadt wenige im Blick. Dabei lohnt sich der Besuch an teils ungewöhnlichen Orten.

Wer einen Ausflug nach Meckenheim plant (denn ein solcher kann sich durchaus lohnen), sollte sich nicht auf Reisetipps von Internetportalen verlassen. Vertraut man einschlägigen Webseiten, befinden sich die wirklichen Sehenswürdigkeiten im Meckenheimer Umfeld nämlich in Bonn. Anscheinend hat sich in den fernen Weiten des Netzes noch nicht herumgesprochen, dass die Stadt mit rund 25.000 Einwohnern schon lange nicht mehr nur der Schlafplatz der Bonner Regierungsbeamten ist – falls sie das je wirklich war. Was sich nicht leugnen lässt: Viele, die zu Hauptstadtzeiten in Bonn arbeiteten, zogen in die Voreifelstadt. Entsprechend viel wurde gebaut. Und heute lässt sich an den kurvigen und oft verzweigten Wohnstraßen die Reihenhaus-Architektur seit circa 1970 ganz gut beobachten. Doch wer heute am Meckenheimer Bahnhof aus der S 23 steigt, kann eine moderne Stadt erleben, in der sich einige spannende Orte entdecken lassen.

Am einfachsten ist es bei einer Stadt, vom Zentrum auszugehen. Nicht so einfach ist das in Meckenheim, denn hier gibt es gleich zwei. Der historische Kern von Meckenheim findet sich rund um den Kirchplatz. Hier kann man nicht nur kostenfrei mit Parkscheibe parken (wenn nicht gerade Markttag ist), sondern sich auch erst einmal einen Überblick verschaffen. Einfach die breite Treppe zur Pfarrkirche St. Johannes der Täufer hinaufsteigen. Die Entstehung dieser Pfarrei setzt die katholische Pfarreiengemeinschaft im 9. Jahrhundert an. Der älteste Teil der Kirche ist der wuchtige, viereckige Turm aus dem 12. bis 13. Jahrhundert, die letzte Erweiterung aus den 1970er Jahren. Für Geschichtsfreunde: Eine Schautafel verrät, wie die Stadt laut einer Urkarte von 1824 ausgesehen hat. Nahe dem Kirchplatz gibt es reichlich Gelegenheit zur Einkehr. Gegenüber liegt beispielsweise das Restaurant „Zum Fäßchen“, Quartier der Stadtsoldaten mit einem dem Verein gewidmeten Schnitzel auf der Karte. In der Meckenheimer Altstadt konzentriert sich heute der inhabergeführte Einzelhandel.

Neben dem historischen Zentrum gibt es noch ein weiteres: den „Neue Markt“. Unter dem Siedlungsdruck durch die nahe Hauptstadt gab es Mitte des letzten Jahrhunderts Bestrebungen, den Bereich zwischen Merl und Meckenheim zu entwickeln. Herausgekommen ist neben zahlreichen Wohnstraßen eine Fußgängerzone in auffälligem Ziegelrot und mit einem sichtbaren Einschlag der 70er Jahre. Die Verteilung auf zwei Zentren, die einen rund 20 minütigen Fußmarsch voneinander entfernt sind, war nicht immer ideal. Unterdessen sind beide belebt. In den Ladenlokalen am Neuen Markt finden sich vor allem Filialisten, in den Obergeschossen viele Ärzte. Der beste Ort, um diese Ecke der Stadt zu bewundern: über die Brücke aus Richtung Rathaus kommend. Idealerweise wenn das 1983 für 350 000 DM errichtete Glockenspiel des Bildhauers Helmut Lander erklingt, beispielsweise um 12 Uhr mittags. Eine Weile war es nämlich nicht zu hören, bis zur Restaurierung 2011. Zum Beethovenjahr erklangen Melodien des in Bonn geborenen Komponisten, zu besonderen Anlässen gibt es zudem kleine Konzerte auf diesem ungewöhnlichen Instrument.

Meckenheim war einst Schlafstadt, heute pendeln laut dem städtischen Wirtschaftsförderer Dirk Schwindenhammer mehr Menschen zum Arbeiten ein als aus. Was nicht zuletzt an den großen Gewerbe- und Industrieflächen liegt. Meckenheim sieht sich selbst als „Apfelstadt“. Ein Herzstück der Region waren und sind die Baumschulen und Obstbauern. Stolze 1324,5 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche verzeichnet Meckenheim laut Stadthomepage – im Vergleich zu 1501 Hektar Siedlungsfläche. Früher waren darunter große Rosenfelder, Meckenheimer Rosenzüchter widmeten einst Konrad Adenauer eine Sorte. Apfelplantagen füllen heute den Raum zwischen Meckenheim, Wachtberg und Rheinbach. Die sind überall und zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert – ob Blütezeit oder Ernte. Aber nicht vergessen: Die Früchte gehören den Landwirten.

10 Bilder Tipps für einen Ausflug nach Meckenheim

Wer Meckenheimer Äpfel probieren möchte: Hofläden gibt es in der Stadt reichlich. Prominent gelegen an der Bonner Straße Richtung Autobahn 565 ist beispielsweise der Laden von Obstbau Felten, etwas abseits an der Gerhard-Boeden-Straße der Hof Steinbüchel mit eigenem Café, zentral in der Stadt gibt es unter anderem Bois Naturkost und den Obsthofe Krämer. Wer es schwer findet, Äpfel mit Birnen zu vergleichen, vergleiche einmal Apfelsorten. Je nach Erntezeit gibt es beispielsweise den Golden Delicious. Der war einst einer der verbreitetsten Apfel auf der Welt, heute aber eher selten zu finden, da schwer zu lagern. Oder wie wäre es mit Sapora? Diese Kreuzung aus Fuji und Rubinette ist vor den Toren Meckenheims in der Versuchsanlage auf dem Campus Klein Altendorf entstanden und wurde 2010 offiziell vorgestellt. Optisch nicht spektakulär, aber saftig-süß.

„Lebendig. Mordern. Sympathisch“: Mit diesem Slogan wirbt Meckenheim für sich. Es gibt aber auch Historisches. Nahe dem mit 156 Metern über Normalnull tiefsten Punkt des Stadtgebietes in der Ortschaft Lüftelberg lockt ganz viel Geschichte. Wobei zu beachten ist: Für den Durchgangsverkehr ist die Ortstraße gesperrt. Damit verbringt die malerische Petrusstraße ober- und unterhalb der Kirche St. Petrus ihre Zeit in einem gemütlichen Dornröschenschlaf. Aufmerksame Spaziergänger entdecken hier allerdings gleich mehrere gut erhaltene Fachwerkhäuser mit kuriosen Details wie gestalteten Fahnenhaltern oder alte Inschriften über Hoftoren. Ein Denkmal muss allerdings nicht immer ein Gebäude sein. Gegenüber der Kirche ist der historische Pfarrgarten ebenfalls mit einer Denkmalplakette ausgezeichnet. Seit mehr als 150 Jahren befindet er sich an dieser Stelle, wo er bis heute als Zier- und Nutzpflanzengarten gepflegt wird. Das dabei nichts einfach zufällig gesetzt wird, zeigt eine Tafel der Lüftelberger Dorfgemeinschaft. So steht in Anlehnung an die biblische Schöpfungsgeschichte ein Lebensbaum in der Mitte, Rosen stehen für die Gottesmutter Maria – und Buchsbaumhecken sollen den Teufel fernhalten. Die Petrusstraße ist zudem Bestandteil des Römerkanal-Wanderweges, die Grabplatte der Ortsheiligen Lüfthildis ist aus Aquäduktmarmor. Und das Geburtshaus des Orgelbauers Johannes Klais steht auch hier.

Wenn wir schon einmal bei sakralen Bauten sind: Immer wieder finden sich Hinweise auf einen Dom in Meckenheim-Merl. Wer allerdings an der Ecke Godesberger Straße und „Auf dem Driesch“ eine imposante Kirche erwartet, wird enttäuscht. Der Merler Dom verdankt seinen landläufigen Namen vor allem seinem Platz im Herzen der Merler. Offiziell handelt es sich um die am 10. Juni 1900 geweihte Michaelskapelle. Das neugotische Gebäude überragt kaum die umliegenden Häuser. Ein Blick ins Innere lohnt trotzdem. Schon weil es ein wenig so wirkt, als wäre vor rund 80 bis 100 Jahren einfach die Zeit stehen geblieben.

Es bedarf nur eines kurzen Spaziergangs über die Gerichtsstraße von der Merler Ortsmitte aus, um wieder in den ganz modernen Ecken Meckenheims anzukommen. Fast schon wie aus einem Prospekt wirkt sie, die Wohnsiedlung rund um den Merler Winkel. Wobei das allerdings nur die Erwachsenen Meckenheim-Besucher bemerken dürften. Für die Kinder gibt es hier eine ganz andere Attraktion: einen riesigen Spielplatz. 1800 Quadratmeter Fläche stehen zum Toben und Erkunden bereit, rund 4000 Quadratmeter Parkfläche grenzen an. Eine Dünenlandschaft, so scheint es aus der Ferne. Denn die größte Spielattraktion ist ein 3,5 Meter hohen Hügel, den ein Piraten-Ausguck krönt. Holzspielgeräte und unterschiedliche Sandflächen bescherten der recht neuen Anlage gute Bewertungen in unterschiedlichen Spielplatz-Portalen. Das einzige Manko: auch die Bäume um die 2019 eingeweihte Spielfläche sind noch sehr neu und damit zu klein, um ausreichend Schatten zu spenden. Seit Beginn der Sommerferien 2022 helfen hier Sonnensegel.