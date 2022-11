Neue Kunstausstellung in Meckenheim : In Meckenheim gibt es jetzt ein ganzes Haus voller Kunst

Große Kunst an der Treppe: Siegfried Firla präsentiert in seiner Meckenheimer Pop-up-Galerie Werke von namhaften ebenso wie von jungen Künstlern. Foto: Stefan Knopp

Meckenheim Kunst vom Keller bis unters Dach: Im Meckenheimer Elternhaus seiner Frau Claudia zeigt der Bonner Galerist Siegfried Firla Arbeiten großer Künstler wie Dalí und James Rizzi. Aber auch Nachwuchstalenten und seinen eigenen Werken gibt er Raum.



Dalí, Rizzi, Janosch und Lindenberg: Werke namhafter Künstler sind in der neuen Pop-up-Galerie von Siegfried Firla in Meckenheim zu sehen. Es handle sich natürlich nicht um Originale, betont Claudia Firla bezüglich der Dalí-Werke. Aber es sind vom weltberühmten spanischen Künstler handsignierte und nummerierte Halbnadelradierungen, auch limitierte Werke aus der Reihe „Los Caprichos“, die Salvador Dalí (1904-1989) nach Bildern von Francisco de Goya (1746-1828) auf seine surreale Weise neu interpretiert hat.

Es würde aber den anderen Künstlern, deren Werke zu sehen sind, nicht gerecht, nur über Dalí zu schreiben. Wie würde es wohl Janosch mit seinen 91 Jahren finden, blieben seine Original-Radierungen und Aquarelle unerwähnt? Oder Heinz Mack, ebenfalls 91, oder der sogar schon 93 Jahre alte Japaner Shōichi Hasegawa? Oder Udo Lindenberg, nicht nur Sänger, sondern seit 2009 auch Maler? Oder James Rizzi und James Coignard, würden sie noch leben?

Eine „Galerie auf Zeit“

Ihnen allen hat das Ehepaar Firla, das seit 50 Jahren seine Galerie in der Bonner Thomas-Mann-Straße führt, ein zweites Zuhause gegeben: Im Elternhaus von Claudia Firla in Meckenheim, das sie zuletzt vermietet hatten, sind sämtliche Wände vom Keller bis ins Obergeschoss mit Kunst bestückt. Im Prinzip eine „Galerie auf Zeit“, erklärte Claudia Firla jetzt bei der Eröffnung, daher der Zusatz „Pop-up“. Zunächst wollen die Firlas die Werkschau, die einen Querschnitt durch das Sortiment in Bonn darstellt, bis Jahresende hängen lassen und mal schauen, wie sie ankommt. Im Erfolgsfall soll es so weitergehen, dann mit wechselnden Ausstellungen.

Auf die Altmeister und etablierten Künstler, die Firla in seiner Galerie vertreibt, kann er stolz sein. Der 2011 verstorbene Rizzi zum Beispiel ist mit seinen 3-D-Bildern, die aus etlichen Einzelelementen bestehen, weltbekannt geworden. Firla war nach eigener Aussage einer von denen, die ihn in Deutschland bekannt machten. Und Lindenberg bezeichnet der Bonner Künstler als „einen der ganz Großen in Deutschland“. In der neuen Galerie findet man seine älteren leichten Zeichnungen, aber auch „Likörelle“, die in der Regel Lindenberg selbst zeigen und aus farbigen Likören bestehen. Für diese Werke etablierter Künstler muss man dann auch etwas tiefer in die Tasche greifen.

Raum für Nachwuchskünstler

Firla ist es aber auch wichtig, jüngere Künstler zu fördern. In der Küche etwa ist der Affe „Käpten Nobbi“ von Paul Sous zu sehen. Der Aachener schafft Upcycling-Werke und verwendet zum Beispiel eine alte Schublade als Leinwand. Auch Bilder von Apollo, erst 29 Jahre alt, vertreibt Firla. Der junge Künstler zeigt Dagobert Duck in verschiedenen Posen vor dem Wall Street Journal – mit selbst geschriebenen Texten. Kreativ, gekonnt und spannend müsse es sein, so Firla: „Eigenständigkeit ist mir ganz wichtig.“ Nachmacher hätten bei ihm keine Chance.

Auch seine eigenen Bilder zeigt der 1948 in Bonn geborene Galerist, der seit 1966 auch als freischaffender Künstler tätig ist. Im Keller, wo im Juli vergangenen Jahres das Wasser bei der Flutkatastrophe bis knapp unter die Decke stand, finden Besucher Firlas Stadtimpressionen auf Alu-Dibond, darunter öfters Köln, auch Bonn, London und Hongkong. Im Erdgeschoss präsentiert Firla seine abstrakte Malerei. „Die Abstraktionsarbeit“, sagt er, „ist für mich die Krönung der Malerei, weil sie auch die Schwierigste ist. Man muss die Stimmung im Kopf und im Bauch haben.“