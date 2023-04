Polizei Bonn stellt neue Entwicklung fest So dreist gehen Katalysator-Diebe in der Region vor

In den Sozialen Medien kursieren Warnungen vor hochspezialisierten Dieben in Vorgebirge und Voreifel: Auf Katalysatoren sollen sie es abgesehen haben und diese teils am helllichten Tag von der Unterseite von Autos abtrennen. In Euskirchen hatten Unbekannte Mitte März im großen Stil zugeschlagen und gleich acht Fahrzeuge auf „Park & Ride“-Parkplätzen an den Bahnhöfen in Mechernich und Kall sowie auf einem öffentlichen Parkplatz in Euskirchen von den Abgasreinigern „befreit“, berichteten die dortigen Behörden.