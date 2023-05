Tipps vom Seniorenberater So finden Sie eine gute Pflegeeinrichtung

Wenn im Alter die Versorgung eines eigenen Haushaltes immer schwerer fällt, wenn die Gesundheit beeinträchtigt ist oder auch das Leben allein nicht mehr so funktioniert, wie es sollte, steht er oft an: der Schritt in eine Pflegeeinrichtung. Aber wie? Der Swisttaler Seniorenberater Gerhard Endruschat hat hilfreiche Tipps, wie man die richtige Einrichtung findet, den Umzug gestaltet und gut ankommt.