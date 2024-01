So gesehen Haben Sie Kitsch fürs Freilichtmuseum?

„Ist das Kunst oder kann das weg?“ Wenn das schon keine leichte Frage ist, hat sich das LVR-Freilichtmuseum in Kommern eine noch kniffligere Aufgabe gestellt: „Ist das Kitsch – oder vielleicht sogar hübsch?“ Dabei ist es doch ganz einfach: Was in meinem eigenen Regal steht, ist natürlich eine Zierde. Erstaunlich nur, dass andere Menschen von völlig verschiedenen Objekten das Gleiche behaupten. Obwohl doch offensichtlich scheint, wie kitschig die pinke Engelsfigur oder das Porzellanungetüm ohne erkennbaren Nutzen sind.