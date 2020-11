Amtsantritt : So war der erste Tag der neuen Bürgermeister im Linksrheinischen

Rheinbach. Umzugsstress und Sprüche von Kollegen: Die Rathauschefs von Bornheim, Rheinbach und Meckenheim berichten von ihrem Start ins Amt.

In seinem Büro, räumt Banken ein, sehe es noch etwas unordentlich aus. „Ich bin noch dabei mich einzurichten“, sagte er. So sei etwa ein neuer Schreibtisch für ihn bestellt worden. Die Wände seien noch kahl, da Vorgänger Stefan Raetz seine Bilder mitgenommen habe. Immerhin: Nach 20 Jahren sei das Büro vor seinem Einzug neu gestrichen worden.

Der schönste Aspekt am Bürgermeistersein bisher? „Ich habe den Eindruck gewonnen, dass hier viele Menschen sind, die eine Menge Energie und Lust haben, Dinge zu gestalten und auf den Weg zu bringen“, sagte Becker. Bei der konstituierenden Ratssitzung an diesem Mittwoch wird der Bürgermeister offiziell vereidigt. Die 73 Punkte fassende Tagesordnung sieht außerdem die Wahl der stellvertretenden Bürgermeister, Ortsvorsteher und Ausschussmitglieder vor.

■ Am wenigsten dürfte sich mit dem Amtsantritt für Meckenheims Bürgermeister Holger Jung ändern. So war er doch zuvor schon Erster Beigeordneter der Stadt. Sein neues Büro, direkt neben dem alten gelegen, sei allerdings etwas größer, berichtet der CDU-Mann. Den ganzen Tag sei er zwischen altem und neuen Büro „gesprungen“. So hängen im neuen Büro nun Bilder von Beethoven und einem Gebirge in Wyoming.