Neue Eiskreationen und Favoriten Von Kölsch bis Kurkuma – Diese ausgefallenen Eissorten gibt es in der Region

„Regen gemeldet? Weinfass öffnen!“, liest man auf einem Schild am Ausgang vom Eiscafé Trebellii im Bornheimer Stadtteil Merten. Was vermeintlich zu zwei, drei Gläsern Wein bei schlechtem Wetter einlädt, bezieht sich in Wahrheit auf ein großes Holzfass ohne Deckel nahe dem Eingang, in dem Wasser für vierbeinige Gäste des Eiscafés aufbewahrt wird. Denn wie die Inhaberin Ute Gierlich erzählt, sind Hunde, genau wie Kinder, die sogar einen eigenen Sandkasten am Haus vorfinden, bei ihnen stets willkommen und bekommen auch selbst gemachtes zuckerfreies Hundeeis kredenzt: „Da machen wir mit Frischkäse mit Apfel, weil wir kein Leberwursteis in der Theke haben wollen.“